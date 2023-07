Condenado por matar a própria mãe, brasileiro é extraditado dos EUA e preso

Após ser condenado pela Justiça goiana por matar a própria mãe, o brasileiro Luiz Fernando Moreira de Assunção Oliveira foi extraditado dos Estados Unidos e preso. O Tribunal de Justiça de Goiás diz que, após a prisão no país, ele foi deportado e desembarcou no Brasil na última semana de mês de junho. O criminoso foi condenado a 19 anos e 10 meses de reclusão.

Os autos apontam que Beníguida Moreira de Assunção foi morta pelo homem, que "tentou esganá-la com as mãos e ainda a espancou até causar sua morte", em maio de 2011, na capital goiana. Luiz foi condenado por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver.

Prisão

Em julho de 2021, Luiz Fernanddo foi "admitido" na Flórida, nos Estados Unidos, mas, de acordo com o Immigration and Customs Enforcement (ICE), a polícia de imigração do país norte-americano, ele "violou os termos de sua admissão".

O órgão detalha que, em fevereiro deste ano, agentes foram notificados de que o homem havia sido classificado como fugitivo estrangeiro e que era procurado no Brasil, onde havia sido condenado.

Ainda de acordo com a Justiça de Goiás, a prisão nos Estados Unidos ocorreu por "questões locais". Foi verificado ainda a existência do mandado de prisão em aberto devido à condenação no Brasil e o homem foi deportado.

Pena

A pena, inicialmente fixada em 20 anos e 5 meses, acabou reduzida para 17 anos e 6 meses, de acordo com o Tribunal de Justiça. Em seguida, o Ministério Público entrou com recurso especial no Supremo Tribunal de Justiça e a pena ficou estabelecida em 19 anos e 10 meses.

No Brasil, o homem foi encaminhado ao presídio de Contagem, em Minas Gerais, mas deve cumprir pena em Goiânia.