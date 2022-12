Homem é preso em flagrante após torturar e matar a própria mãe utilizando uma furadeira

Um homem de 34 anos torturou e matou a própria mãe, identificada como Maura Garcia, de 71 anos. Segundo informações do portal R7, o suspeito teria utilizado uma furadeira e, não satisfeito, ainda teria filmado as agressões. Após cometer o crime ele tentou se matar, sem sucesso.

O caso ocorreu no município de Pirapozinho, interior de São Paulo. A idosa chegou a enviar um áudio para uma irmã pedindo socorro antes de morrer.

Izabel Garcia, irmã de Maura, foi até a casa da vítima após receber as mensagens e a encontrou bastante ferida. O sobrinho ainda estava no interior do imóvel, mas não esboçou nenhuma reação. “Ela era uma pessoa muito querida por todo mundo, muito maravilhosa”, relatou Izabel a uma equipe de reportagem.

O filho da vítima tentou esconder o celular utilizado para tirar fotos e fazer vídeos enquanto praticava a tortura contra a própria mãe após a chegada da Polícia Militar. Ele também teria tentado se suicidar, mas não conseguiu e, depois de ser preso em flagrante, foi internado no Hospital Regional de Presidente Prudente.

A Polícia Civil suspeita que o homem estivesse sob efeito de drogas por conta da brutalidade com que cometeu o crime, além do fato de que ele não tinha passagens pela polícia.

(*Gabriel Mansur, estagiário sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)