Jovem é socorrido após roda de caminhão de lixo passar por cima da perna dele

Cleybson Borges Macedo, 26 anos, teve uma das pernas fraturadas na manhã desta terça-feira (20) após cair de um caminhão de containers de lixo de uma empresa privada em Castanhal, região nordeste do Pará. De acordo com o Correio do Norte, o jovem não se trata de um gari. Ele apenas estava pegando carona no veículo quando o acidente ocorreu no bairro Pantanal.

A vítima, que é moradora do bairro onde o acidente aconteceu, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento de Urgência (Samu). Cleybson foi atendido no setor de urgências da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 Horas de Castanhal, por conta de uma das rodas do caminhão ter passado em cima de uma das pernas dele.

Ainda não há atualização sobre o estado de saúde do rapaz. O 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM), responsável pelo policiamento na cidade, disse que não atendeu à ocorrência.

A empresa privada, que não teve nome informado, mas é responsável pelo veículo de transporte de resíduos sólidos, presta ajuda à vítima.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o acidente à Polícia Civil do Pará (PCPA) para saber quais medidas estão sendo tomadas no caso. A reportagem aguarda retorno.