Motociclista morre após colidir com traseira de caminhão de lixo em Castanhal

O motociclista Rafael Leal Palheta, 29 anos, morreu após colidir sua moto com a traseira de um caminhão de lixo que estava parado às margens da rodovia PA-320, no KM 11, em Castanhal, região nordeste do Pará. O acidente de trânsito ocorreu na noite do último sábado (10). Segundo amigos da vítima, o jovem deixou o filho pequeno, de cerca de dois anos, e a namorada. Com informações da página Correio do Norte.

