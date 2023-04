Brasileiro é condenado à prisão perpétua por matar marido da ex-namorada nos EUA

Um brasileiro de 43 anos foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional nos Estados Unidos. Anderson Pereira teria assassinado Zakhia Charabaty, de 52 anos, marido de sua ex-namorada, e também foi considerado culpado por uma acusação de furto do carro da vítima, duas acusações de falsificação de evidências físicas, decorrentes da remoção do corpo e do telefone celular de Charabaty.

Divulgada na quarta-feira (5) pelo Departamento de Justiça de New Hampshire, a sentença ainda estabeleceu que Anderson deve pagar uma restituição pelas despesas do funeral de Charabaty e uma multa de US$ 4 mil em conexão com a acusação de falsificação decorrente da remoção do corpo da vítima.

Charabaty foi dado como desaparecida em março de 2020, quando iniciaram as investigações que resultado na acusão e prisão do brasileiros. Participaram dos trabalhos investigativos equipes do Departamento de Polícia de Manchester, junto com o Departamento de Polícia de Lawrence (Massachusetts), do Departamento de Polícia de Methuen (Massachusetts), da Polícia do Estado de Massachusetts, do Federal Bureau of Investigation e da Florida Fish and Wildlife Conservation Commission.

Os investigadores usaram câmeras de segurança e rastreamento do sinal de um Apple Watch de Charabaty para chegar ao autor do crime. O United States Marshals Office ajudou na apreensão de Pereira.

De acordo com promotores do caso, a vítima foi atacada enquanto dormia e a motivação do assassinato foi “ciúmes” e “raiva”.