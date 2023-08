Brasileiro cai durante degustação de vinho em Mendoza, na Argentina, e está em estado grave na UTI

Em Mendonza, cidade situada na Argentina, conhecida por ser a maior produtora de vinho do país, a polícia investiga a causa da queda de um turista brasileiro do terraço de uma vinícola. Antonio Álvarez, de 43 anos, sofreu ferimentos graves e está na UTI de um hospital.

De acordo com o Ministério da Segurança de Mendoza, o turista brasileiro caiu e atingiu o solo, causando graves ferimentos internos.

Álvarez participava de uma degustação de vinhos na Catena Zapata, uma das mais famosas do mundo, e caiu de 5 metros de altura.

O acidente aconteceu no sábado,26, mas ainda não se sabe detalhes de como ocorreu a queda. O caso é investigado como “lesões graves por acidente”. Segundo o boletim oficial do hospital, ele foi internado com uma pancada na cabeça. Teve um traumatismo encéfalo-craniano, com uma formação de coágulo sanguíneo e fratura de costelas.

Após o acidente, as pessoas que estavam no local avisaram os serviços de emergência, que chegaram rapidamente. Imobilizaram o homem e transferiram-no com urgência para o Hospital Central para ser tratado por especialistas. Lá, teve que ser levado para a UTI.