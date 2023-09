Brasileiro foragido nos EUA: autoridades policiais podem usar força letal durante buscas

As autoridades policiais do estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, receberam solicitação para empregar força letal durante as buscas pelo brasileiro Danilo Sousa Cavalcante, que está foragido desde a última quinta-feira (31/8). Agentes de segurança suspeitam que o brasileiro possa estar escondido em uma área residencial do estado da Pensilvânia, que abrange aproximadamente 800 km².

Devido a um feriado nos Estados Unidos, há várias casas desocupadas que Danilo pode estar utilizando como esconderijo.

Danilo foi condenado à prisão perpétua por ter cometido o homicídio de sua ex-namorada nos Estados Unidos. As autoridades norte-americanas oferecem uma recompensa de US$ 10 mil (cerca de R$ 50 mil) por informações que possam levar à captura do criminoso.