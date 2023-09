Brasileiro que fugiu de prisão nos EUA: irmã da vítima conta que família sente medo e revolta

Medo e revolta. Esse é o sentimento da família de Débora Evangelista Brandão, que foi assassinada pelo ex-namorado Danilo Cavalcante, no ano de 2021, de acordo com uma das irmãs da vítima, Sílvia, que mora em São Luís, no Maranhão. Condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos pelo crime, o brasileiro conseguiu fugir da prisão de Chester, no estado da Pensilvânia, e segue sendo procurado pelas autoridades norte-americanas.

"Nosso sentimento é de revolta, de receio, de medo, porque tem familiares lá também. A gente está torcendo que isso se finde logo, tenha um desfecho, pra gente ter paz, a população voltar à vida normal, às rotinas, porque não está fácil", declarou Débora, em entrevista à apresentadora Patrícia Poeta, durante o programa Encontro desta quinta-feira (7).

A irmã contou que Débora foi para os Estados Unidos com os filhos em busca de uma vida melhor e conheceu Danilo por meio de amigos em comum. "Começou de uma amizade. Ela não contava muito os detalhes, os problemas que ela tinha, mas a gente ficou sabendo que ele tinha comportamentos abusivos com ela. Ela tinha terminado já, inclusive ela estava com os filhos em outra casa. O sonho dela era dar uma vida melhor, uma educação, a vida dela eram aqueles filhos. Infelizmente, foi interrompida".

Parte da família de Débora continua morando nos Estados Unidos, inclusive os dois filhos dela, que tinham 4 e 7 anos na época do crime, e agora vivem com uma irmã da vítima. De acordo com Silvia, eles são acompanhados pelas autoridades e estão sendo escoltados.

"A gente fica aqui, acompanhando, aflitos por eles, por tudo que está acontecendo, porque reacendeu todo aquele sentimento de 2021, de quando aconteceu. A família tá aflita, minha mãe, estamos muito angustiados, querendo que isso tudo termine logo pra gente ter paz. Pra minha irmã também poder descansar em paz".