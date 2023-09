Autoridades policiais dos EUA usam áudio de mãe de brasileiro foragido para ajudar nas buscas

O brasleiro Danilo Cavalcante, condenado por homicídio nos EUA, fugiu de uma prisão na Pensilvânia, na última quinta-feira (31). Autoridades policiais entram no 6° dia de buscas pelo brasileiro nesta terça-feira (5).

Uma nova ferramenta usada pela polícia é a reprodução de um áudio gravado pela mãe de Danilo Cavalcante soado pelos alto-falantes dos helicópteros.

De acordo com os policiais, a mensagem, gravada em português, diz para Danilo se entregar e aceitar a prisão.

Os policiais deram uma entrevista coletiva e afirmaram que estão fazendo buscas em uma região de cerca de 800 quilômetros quadrados no estado da Pensilvânia. O uso de força letal foi autorizado nesta segunda-feira.

A polícia acredita que ele permanece dentro do estado da Pensilvânia e descarta a possibilidade de ele ter ido para Delaware, estado vizinho.

As circunstâncias da fuga de Danilo Cavalcante da prisão de Chesco estão sob investigação. A força tarefa que atua nas buscas pelo foragido inclui agentes das seguintes organizações:

Swat;

Delegados federais;

Agentes de polícia estaduais e do condado de Chester.

Cavalcante foi condenado à prisão perpétua por matar a ex-namorada, Débora Evangelista Brandão, na cidade de Phoenixville, em abril de 2021. A vítima tinha 34 anos e foi morta a facadas. De acordo com a imprensa dos EUA, o Ministério Público do Condado de Chester classificou Danilo como "extremamente perigoso".



Condenado nos EUA e procurado no Brasil

Débora Evangelista Brandão morava nos EUA com os dois filhos quando foi morta. As crianças presenciaram o crime.

Segundo as investigações, Danilo não aceitava o fim do relacionamento e, desde 2020, ameaçava Débora. Além disso, a apuração revelou que Débora descobriu que Cavalcante era procurado pela polícia do Tocantins por ser o principal suspeito pelo assassinato de um homem em 2017.

"Ao saber que o réu tinha mandado de prisão em aberto por homicídio no Brasil, a vítima ameaçou expô-lo à polícia. Os detetives determinaram que esse foi o motivo do assassinato", afirmou a promotoria responsável pela acusação em comunicado.

De acordo com as autoridades, em 2017, Cavalcante fugiu para Porto Rico e, mais tarde, seguiu para os Estados Unidos, onde entrou ilegalmente.

Danilo foi preso duas horas após o assassinato de Débora, em abril do ano passado, e foi condenado pelo crime em 16 de agosto.