Brasileiro preso em aeroporto viraliza ao reclamar na TV: 'Eu tô preso sem fazer cocô!'; vídeo

O humorista pernambucano Abdiás Melo viralizou nas redes sociais no último final de semana ao fazer um relato inusitado durante uma entrevista ao vivo no RTP 2, um canal de notícias de Portugal. Preso no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, o brasilieiro não conteve a sinceridade e falou da situação insalubre que está vivendo.

No trecho que fez sucesso entre os internautas, Adbiás afirma que está com a mesma cueca há seis dias e não consegue fazer cocô. "Meu anjo, eu estou com a mesma cueca faz seis dias. Eu não tomei banho. Tô fedendo. Um absurdo! Meu sovaco tá fedendo e eles não fazem nada", diz ele, levantando o braço para conferir o cheiro da axila. "Simplesmente falam assim: 'vamos resolver, vamos resolver'. Aí bota um voo, dá o cartão de embarque e cancela. Voo, cartão de embarque, cancela. Eu só consigo fazer cocô em casa. Eu tô preso sem fazer cocô!", continua. Veja o relato:

Em entrevista ao portal Splash, Abdiás relatou que, apesar de ter falado da situação de maneira engraçada, o momento caótico é real. Ele viajou para a Europa para fazer algumas publicidades na França e Alemanha. A parada em Portugal, que era apenas uma conexão do voo de volta para o Brasil, fez o humorista ficar preso desde a última quinta-feira (30) no aeroporto. "Estou em uma situação deplorável. A cueca está parecendo um pano de chão", reforçou ele.

Entenda os cancelamentos de voos

Vários aeroportos estão tendo os voo cancelados. (Foto: Reprodução)

Vários aeroportos ao redor do mundo estão enfrentando problemas de operação devido à falta de trabalhadores e greves de várias companhias. Entre os cancelamentos em Portugal, os voos da TAP, conhecida por fazer conexão entre Lisboa-São Paulo e Lisboa-Recife, se destaca. A empresa trabalha com o quadro de funcionários reduzidos e passa por uma reestruturação.

