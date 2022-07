Greves agravam caos aéreo na Europa; centenas de voos foram cancelados em diferentes países

A greve de funcionários de duas companhias aéreas em Madri agravou ainda mais a situação na Europa, que vive um caos no setor aéreo, com centenas de voos cancelados em diferentes aeroportos. Tripulantes das companhias Ryanair e EasyJet cruzaram os braços na capital espanhola, exigindo melhores salários e condições de trabalho. Essa situação levou ao cancelamento de 15 voos e o adiamento de outros 175 na cidade. Na França, um em cada cinco voos também foram cancelados no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, devido a uma greve dos bombeiros. As informações são do portal Terra.

Os tripulantes da Ryanair na Espanha - onde a empresa tem cerca de 1.900 colaboradores -, iniciaram na greve no dia 24 de junho. Já a paralisação dos trabalhadores da EasyJet teve início na sexta-feira passada.

O setor aéreo da Europa tem enfrentado um caos neste verão de retomada pós-pandemia, período de final do ano letivo no continente.

Aeroportos do Reino Unido e da Holanda também estão com dificuldades para lidar com o aumento do tráfego aéreo. Na Alemanha, o problema tem sido agravado pela falta de pessoal disponível nos aeroportos e no quadro de funcionários da empresa Lufthansa.