Latam cancela voos devido aumento de casos de covid-19; saiba o que fazer

No domingo (9), a Latam confirmou o cancelamento de 52 voos nacionais e internacionais devido ao aumento de casos de covid-19 e influenza entre a população em geral e seus tripulantes. A atitude também foi tomada pela Azul, que já tem 89 viagens não realizadas entre quinta-feira (6) e sábado (8). Por isso, confira o que fazer caso tenha uma viagem cancelada por alguma companhia aérea. As informações são da CNN Brasil.

Recomendações da Anac

Em nota, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que monitora os casos de doenças respiratórias em pilotos, comissários e profissionais do setor aéreo e que acompanha se as empresas aéreas estão seguindo a Resolução 400/2016, que prevê assistência aos passageiros que tiverem voos cancelados. "O passageiro que tiver o voo atrasado ou cancelado terá direito à prestação de assistência pelas companhias aéreas, conforme prevê a Resolução 400/2016", disse a Anac. As normas determinam as seguintes obrigações:

Oferecer reacomodação e reembolso integral, cabendo a escolha ao passageiro, quando houver cancelamento do voo ou atraso superior a quatro horas; Manter o passageiro informado a cada 30 minutos quanto à previsão de partida dos voos atrasados; Informar imediatamente a ocorrência do atraso, do cancelamento e da interrupção do serviço; Oferecer assistência material gratuitamente, de acordo com o tempo de espera. Isto inclui oferecer meios de comunicação, alimentação e, em caso de pernoites, transporte e acomodação.

Recomendações da Latam

Também em nota, a Latam informou que os passageiros afetados pelos cancelamentos poderão remarcar a viagem, sem cobrança e multa ou solicitar o reembolso. A companhia também orienta que o cliente cheque a previsão do seu voo antes de se dirigir ao aeroporto. Outra recomendação, agora para os passageiros diagnosticados com covid-19, é que estes remarquem a data da passagem sem multa, mas pagando a diferença de preço caso exista. "O cliente poderá viajar a partir de 14 dias após o diagnóstico da doença ou certificando que não está mais na fase de contágio", diz a companhia.

Recomendações da Azul

Já a Azul Linhas Aéreas especifica que os clientes impactados estão sendo notificados e reacomodados em outros voos da própria companhia, além de receberem todo o auxílio necessário de acordo com a resolução da Anac.