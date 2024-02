Putin desconhece morte de ex-piloto russo, afirma Kremlin

Em entrevista nesta terça-feira (20), o porta-voz do Kremlin disse que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, não tem envolvimento ou conhecimento a respeito da morte do ex-militar russo Maxim Kuzminov, assassinado na Espanha, no último dia 13 de fevereiro. Dmitry Peskov informou, ainda, que Putin não viu nenhum material sobre o caso. “Este não é um assunto da nossa agenda”, afirmou.

VEJA MAIS

De acordo com Peskov, o governo russo “não tem conhecimento se houve quaisquer relatórios através de canais diplomáticos”. O porta-voz completou dizendo que Moscou “não tem informações sobre este assunto”.

Morte de ex-militar

O ex-piloto da Força Aérea da Rússia, Maxim Kuzminov, desertou com um helicóptero Mi-8 em agosto de 2023 e se entregou ao exército da Ucrânia. Na ocasião, ele teria trocado a aeronave por novos documentos. Na semana passada, o russo foi encontrado morto em Villajoyosa, no sul da Espanha, com marcas de tiro no corpo.

O assassinato do desertor não foi o único caso de morte de opositores de Putin em circunstâncias misteriosas. Na última sexta-feira (16), o líder da oposição da Rússia, Alexei Navalny, morreu após se sentir mal durante uma caminhada no presídio onde cumpria pena de 19 anos sob acusação de extremismo. A causa da morte dele ainda é desconhecida.

Em outro caso, o avião em que estava Yevgeny Prigozhin - que chegou a ser considerado um dos braços direitos de Putin - caiu na região de Tver, na Rússia, matando o ex-líder do Grupo Wagner e outras nove pessoas. O acidente aconteceu em agosto de 2023, cerca de um mês após o ex-chefe do grupo de mercenários liderar uma rebelião contra o governo do presidente russo.