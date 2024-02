'Não se enganem, Putin é responsável pela morte de Navalny', diz Joe Biden, presidente dos EUA

Catraca livre

Senado recorreu da decisão do STF que determinou transporte público gratuito nas eleições, válida já no pleito deste ano.

Coronavírus

Brasil chega a 709.765 mortes por complicações da covid. Dado foi divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde.

Legenda (J. Bosco)

"Não se enganem, Putin é responsável pela morte de Navalny.”

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, afirmou que a morte de opositor do Kremlin na prisão é mais uma “prova da brutalidade” do chefe do Executivo russo.

LIXO

EMPRESAS

A direção da empresa Ciclus Ambiental, que faz parte do mesmo conglomerado da Ciclus Amazônia, vencedora da concorrência de Parceria Público-Privada (PPP) para cuidar dos resíduos sólidos de Belém, garantiu ao prefeito Edmilson Rodrigues que as operações na cidade terão início em abril deste ano. Muito cobrado pela população quanto à regularidade do serviço de coleta, o prefeito foi até o Rio de Janeiro para buscar, junto à direção da empresa, a garantia de antecipação do prazo previsto, que é de 90 dias, conforme contrato assinado no último dia 7. Para começar os trabalhos o quanto antes, o consórcio está abrindo seleção para a contratação de mil funcionários. O objetivo é ampliar para 2,5 mil o atual quadro de funcionários responsáveis pela limpeza urbana e tratamento de resíduos sólidos.

SOLUÇÕES

O gestor municipal esteve ontem na sede da empresa, localizada em Seropédica (RJ), acompanhado de alguns vereadores de Belém. Eles visitaram a Estação de Transferência de Resíduos, que faz parte da logística de recebimento e transferência de resíduos. Nas unidades, o lixo é transferido para veículos com maior capacidade, para reduzir a emissão de poluentes. Edmilson e os vereadores também visitaram o Centro de Tratamento de Resíduos (CTR), que possui um aterro sanitário bioenergético dentro dos padrões ambientais. O CTR recebe diariamente 10 mil toneladas de resíduos sólidos das cidades do Rio de Janeiro, Seropédica, Itaguaí, Mangaratiba, São João de Meriti, Piraí e Miguel Pereira.

EQUIPAMENTO

RESSONÂNCIA

A coordenação do Sistema Sanitário Calabriano, da Itália, doou um equipamento de ressonância magnética para a Congregação Pobres Servos da Divina Providência, que administra o Hospital Divina Providência, em Marituba.

ENTREGA

Juntos, a coordenação, a congregação e a direção do hospital farão, às 10 horas de hoje, uma solenidade de ação de graças para inaugurar – e entregar – o equipamento de saúde à comunidade. Fundada por São João Calabria, a congregação ajuda a manter o hospital, que atende também aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

MEDICINA

PERDA

Faleceu ontem a médica pediatra Amira Consuelo de Melo Figueiras, uma das principais estudiosa do desenvolvimento infantil, inclusive de crianças com autismo, condição na qual ela também era especialista, tendo ajudado na identificação de centenas de crianças com o Transtorno do Espectro Autista na Região Metropolitana de Belém. Ela também já foi conselheira do Conselho Regional de Medicina do Pará (CRM-PA), que emitiu nota lamentando a perda.

MULHERES

CUIDADO

O trabalho de cuidado, que foi tema da redação do Enem 2023, será debatido em Belém durante o seminário “Entre o global e o local - Experiências de construção e territorialização de políticas e sistemas de cuidados na América Latina e no Caribe”. O evento, marcado para os 27, 28 e 29 deste mês, receberá convidados de vários países. O seminário é realizado pela ONU Mulheres, governo federal e Prefeitura de Belém. A cidade foi escolhida por ter, há mais de um ano, desenvolvido o projeto-piloto chamado Ver-o-Cuidado, da ONU Mulheres, que visa implantar o Sistema Municipal de Cuidados em parceria com a prefeitura. O projeto é apoiado pela Open Society Foundations e serve de referência para o governo federal.

DEFESO

RIGOR

A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) apertou a fiscalização e o monitoramento nos rios do Pará, por conta do período de defeso nas bacias do rio Amazonas, do rio Tocantins e Gurupi, rio Araguaia e rios da ilha do Marajó. O objetivo é proteger as diversas espécies de peixe da pesca predatória durante o período reprodutivo. Previsto em lei, cada defeso, período em que as atividades de pesca comercial e esportiva são proibidas ou controladas, é estabelecido conforme a época de reprodução das espécies.

EM POUCAS LINHAS

- Ainda não deu em nada a visita conjunta de vários órgãos de direito à residência mantida pelos indígenas Warao na travessa Campos Sales, no centro comercial de Belém.

- Na semana passada, pouco depois da visita, um indígena adulto morreu e, segundo informações dos técnicos de enfermagem que visitam a casa, o diagnóstico clínico foi tuberculose. Os profissionais destacaram a necessidade de assistência aos demais moradores, além de avaliação dos riscos à vizinhança.

- Alguns dias antes do óbito, o Ministério Público do Pará esteve na casa acompanhado de agentes do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) e da Organização Internacional para as Migrações (OIM).

- Juntas, as organizações buscam uma solução para a situação dos indígenas na habitação, onde nos últimos seis meses já morreram duas pessoas, entre elas uma criança.

- As primeiras missas da abertura oficial da Campanha da Fraternidade 2024 na Arquidiocese de Belém ocorrerão neste sábado, 17. A Campanha da Fraternidade deste ano tem como tema “Fraternidade e Amizade Social”, e lema “Vós sois todos irmãos e irmãs”.

- Às 17h, o vigário geral monsenhor Agostinho Cruz preside a missa no Santuário Nossa Senhora do Bom Remédio, no conjunto Satélite. Dom Antônio de Assis Ribeiro, bispo auxiliar da Arquidiocese, preside a missa às 17h30, no Santuário Santa Rita de Cássia, no Coqueiro, em Ananindeua.

- Já o Arcebispo Metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira, presidirá missa às 19 horas, no Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa, na praça Matriz de Ananindeua.

- O Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), no município de Breves, abriu processo seletivo para psicólogo hospitalar, com preferência para pessoa com deficiência (PcD).

- Os interessados devem enviar currículos atualizados para o e-mail selecao.hrm@indsh.org.br, com o título da vaga, até o próximo dia 22.