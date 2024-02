Morre Alexei Navalny, principal opositor de Putin; Navalny teria passado mal após uma caminhada

Alexei Navalny, principal opositor do presidente russo Vladimir Putin, morreu nesta sexta-feira (16) depois de voltar de uma caminhada, afirmou o serviço penitenciário do país. O líder da oposição tinha 47 anos e cumpria pena por extremismo em uma colônia penal em Kharp.

“O preso A.A.Navalny sentiu-se mal depois de uma caminhada e quase imediatamente perdeu a consciência na colônia correcional nº 3, em 16 de fevereiro”, escreveu o jornal Moscow Times, afirmando que a informação veio do serviço penitenciário da Rússia.

A instituição penitenciária afirmou que Navalny recebeu atendimento médico imediatamente, mas não resistiu. “Todas as medidas de reanimação necessárias foram realizadas, mas não produziram resultados positivos. Médicos de emergência confirmaram a morte do condenado. As causas da morte estão sendo estabelecidas”, conclui o texto.

Em dezembro de 2023, o opositor ficou desaparecido por 20 dias e seus representantes falaram, de modo sarcástico, acerca da transferência à colônia prisional “Lobo Polar” (Polar Wolf), no Ártico. Navalny foi condenado a 19 anos de prisão por extremismo após ser acusado de criar e financiar uma comunidade extremista. O líder da oposição já cumpria pena por outros delitos, que somavam quase 11 anos. Ele afirmava que as imputações eram forjadas.

A audiência que determinou a pena ocorreu a portas fechadas na colônia penal IK-6, em Melekhovo, a aproximadamente cerca de 250 km a leste de Moscou, onde o ativista estava detido anteriormente