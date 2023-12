Político do partido de Putin é encontrado morto na Rússia

Outro membro da elite russa morreu em circunstâncias pouco claras. Vladimir Egorov, deputado da Duma (Câmara Legislativa) da cidade de Tobolsk e membro do partido do presidente russo, Vladimir Putin, foi encontrado morto num pátio fora de sua casa, na quarta-feira (27). A morte foi noticiada pela imprensa local nesta quinta-feira (28).

Investigadores informaram ao jornal russo Kommersant que não foram encontrados “sinais externos de morte criminosa” no corpo do político. As circunstâncias sobre a morte não foram esclarecidas, mas Câmara Legislativa de Tobolsk publicou um obituário em sua página nas redes sociais informando que Egorov morreu “como resultado de um acidente”.

No texto da Duma, Egorov é elogiado por fornecer “apoio abrangente aos participantes da Operação Militar Especial e às famílias dos militares” que lutam na Ucrânia e por tomar “parte ativa na vida social e política da cidade e do país”.

Mortes misteriosas

Nos últimos meses, russos proeminentes, entre eles vários empresários ligados às duas maiores empresas de energia do país, morreram por suicídio ou em acidentes inexplicáveis. Ravil Maganov, presidente da Lukoil, a segunda maior empresa de petróleo e gás da Rússia, por exemplo, faleceu após cair da janela de um hospital em Moscou, segundo a agência de notícias estatal russa TASS. Antes da morte, ele se manifestou publicamente contra a guerra na Ucrânia.

O vice-ministro russo da Ciência e do Ensino Superior, Pyotr Kucherenko, morreu em maio depois de adoecer num avião com uma delegação russa que regressava de uma viagem de negócios a Cuba. Segundo um jornalista, nos meses anteriores à sua morte, Kucherenko relatou que se sentia como um refém do governo russo e temia pela sua própria segurança.