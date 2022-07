Mais um oligarca russo é encontrado morto sob circunstâncias suspeitas

Mais um oligarca russo ligado à Gazprom, empresa estatal que atua na área de energia e gás natural, morreu sob circunstâncias suspeitas. O empresário multimilionário Yuri Voronov, fundador e diretor geral da Astra-Shipping, empresa de logística e transporte que possuía contratos milionários com a Gazprom, foi encontrado morto boiando na piscina de sua casa localizada nos arredores de São Petersburgo. As informações são do Portal Yahoo.

O corpo de Voronov tinha uma marca de tiro na cabeça. No local, foram encontrados ainda uma pistola e cápsulas de tiros efetuados. Segundo a perícia, o disparo foi realizado à queima-roupa e seu corpo foi encontrado cerca de 14 horas depois dele ser morto. A polícia russa investiga o caso.

Ele é o sexto empresário ligado ao setor de petróleo e gás da Rússia, em específico à Gazprom, encontrado morto. Além de Voronov, os outros executivos que morreram neste ano são: Serguei Protosenya, ex-vice-presidente da empresa de gás natural Novatek; Vladislav Avayev, ex-vice-presidente do banco Gazprombank; Leonid Schulman, ex-diretor da Gazprom; Alexander Tyulyakov, ligado à Gazprom; Andrei Krukovsky, ex-diretor-geral do resort de ski de Krasnaya Polyana, gerido pela Gazprom

Teorias especulam sobre alguma possível ligação entre essas mortes e o governo da Rússia, apesar de nenhum desses executivos terem realizado críticas ao Kremlin. Eles também não eram alvos de sanções internacionais.

A esposa de Voronov informou que o executivo abandonou São Petersburgo em 1º de julho após um desentendimento com um parceiro de negócios. Ele então se dirigiu para a casa no distrito de Vyborgsky, onde o corpo foi encontrado.