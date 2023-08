Líder rebelde do grupo Wagner morre em acidente com jato de fabricação brasileira

Yevgeny Prigojin, conhecido como líder do grupo mercenário Wagner, perdeu a vida em um trágico acidente de avião na Rússia, de acordo com a reportagem da rede de televisão BBC. A fatalidade também levou a morte de outras nove pessoas que estavam a bordo da aeronave, conforme informações iniciais.

Em um vídeo divulgado na segunda-feira, Yevgeny Prigojin, o fundador do grupo Wagner, apresentou sua primeira aparição pública após o fracassado motim ocorrido contra a cúpula de Defesa russa, em junho. Através de canais de apoio no aplicativo Telegram, Prigojin, líder dos mercenários, insinuou estar localizado no continente africano, nas imagens compartilhadas por esses canais.

VEJA MAIS

De acordo com informações da mídia russa, Prigojin estava a bordo de um jato particular Embraer Legacy, acompanhado por outras nove pessoas, quando a aeronave, supostamente, caiu na área próxima à aldeia de Kuzhenkino, na região de Tver. As autoridades do Ministério de Situações de Emergência estão atualmente coordenando equipes de resgate no local do acidente.

Uma declaração emitida pela agência RIA, citando o Ministério de Situações de Emergência, indicou: "Havia um total de dez indivíduos a bordo, incluindo três membros da tripulação. Conforme informações preliminares, todos os ocupantes da aeronave perderam suas vidas."

A Agência Federal de Transporte Aéreo confirmou a presença do nome completo de Yevgeny Prigojin na lista de passageiros do voo em questão. .