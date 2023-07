Kremlin confirma que Putin se encontrou com líder do Grupo Wagner cinco dias após motim

O presidente da Rússia Vladimir Putin se encontrou com o lider do Grupo Wagner e comandantes da companhia de mercenários cinco dias após o motim do dia 24 de junho. As informações foram confirmadas pelo Kremlin nesta segunda (9). Primeiro a relatar o encontro, o jornal francês Libération afirmou que presidente russo esteve com Ievguêni Prigojin tendo ao seu lado dois expoentes do grupo dos "siloviki", os "durões" egressos dos serviços secretos soviético e russo, Viktor Zolotov (Guarda Nacional) e Serguei Narichkin (Serviço de Inteligência Estrangeira).

Alvos declarados do motim realizado no final de junho, o ministro da Defesa, Serguei Choigu, e o seu número 2, Valeri Gerasimov, não participaram da reunião do dia 29 de junho e que teve 35 pessoas presentes. O encontro teria ocorrido em uma das das residências de Putin.

"A única coisa que eu posso dizer é que o presidente fez sua avaliação das ações da companhia [o grupo mercenário Wagner] durante a operação militar especial [a Guerra da Ucrânia], e também fez sua avaliação dos eventos no dia 24 de junho", afirmou o porta-voz do Kremlin Dmitri Peskov.

Durante o controle de Rostov-do-Don e investida do grupo Wagner em direção a Moscou, Putin comparou a crise com os eventos que levaram ao golpe bolchevique durante a Revolução Russa de 1917, apontando ambições desmedidas, traições e prometendo duras punições. Um acordo mediado pelo ditador Aleksandr Lukachenko, de Belarus, garantiu o fim do motim. Na ocasião, ficou acertado que Prigojin e quem mais do Wagner quisesse seriam anistiados e iriam para o país vizinho.

Na semana passada, foi noticiado que Prigojin havia voltado para a Rússia e um programa da TV estatal exibiu imagens do que seria uma operação policial em residências ligadas a ele, mostrando as riquezas e excentricidades encontradas um de seus palácios.