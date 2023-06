Presidente da Rússia Vladimir Putin faz primeiro pronunciamento após rebelião do grupo Wagner

O governo russo divulgou, na manhã desta segunda-feira (26), um vídeo com a primeira fala pública do presidente do país, Vladimir Putin, desde o encerramento do motim armado do grupo mercenário Wagner. Na gravação, Putin parabeniza membros do Fórum Industrial Internacional de Jovens Engenheiros do Futuro que, segundo ele, reúne jovens engenheiros, cientistas, tecnólogos e estudantes não só do país, como internacionais. O presidente da Rússia não fez nenhuma menção a rebelião do último final de semana.

O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, também apareceu pela primeira vez nesta segunda-feira desde que um acordo foi fechado no sábado para encerrar o motim. Ele aparece em um vídeo divulgado pela pasta da Defesa voando em um avião com um colega e ouvindo relatos em um posto de comando administrado pelo grupo militar Zapad a oeste da Rússia. Não fica claro onde ou quando a visita ocorreu.

Durante o motim, o Grupo Wagner assumiu o controle do quartel-general militar da Rússia no sul do país e o líder dos mercenários, Yevgeny Prigozhin, exigiu que Shoigu e Valery Gerasimov, o chefe do Estado-Maior, fossem entregues a ele para que ele pudesse "restaurar a justiça". Os dois são acusados de incompetência e corrupção grosseiras pelos mercenários. Desde então, Gerasimov não foi mais visto em público.

Houve um acordo para que as acusações criminais contra os membros do grupo Wagner fossem retiradas em troca de seu retorno aos campos. Ainda pelo acordo, Prigozhin se mudará para Belarus.