Wagner: confira a origem do nome do grupo paramilitar que ameaça Putin

Após acusar o ministro da Defesa de Vladimir Putin, presidente da Rússia, de atacar seus combatentes, na sexta-feira (23), o Grupo Wagner, empresa privada paramilitar que se rebelou contra o governo de russo, tem ganhado destaque na imprensa.

Segundo a revista Foreign Policy, especializada em política internacional, o nome do grupo pode ser uma referência ao compositor alemão Richard Wagner (1813-1883), o favorito de Adolf Hitler.

"O nome Wagner teria sido o nome de guerra de um dos primeiros comandantes do grupo, Dmitry Utkin, um ex-tenente-coronel do serviço de inteligência militar russo, o GRU", afirma a revista. "Utkin teria se apaixonado pela Alemanha nazista", diz, e, por isso, teria adotado o nome do compositor alemão.

A revista ainda afirma que Utkin foi visto em público pela última vez em 2016, depois de ser fotografado em uma cerimônia no Kremlin para homenagear militares e civis. Agências internacionais e veículos de televisão como a norte-americana ABC também têm relacionado o nome do grupo paramilitar que ameaça o governo de Putin ao compositor alemão.

Utkin fundou o Wagner ao lado de Yevgeny Prigozhin, em 2014. A primeira participação deles em combate ocorreu ainda naquele ano, na anexação da Crimeia pela Rússia. Hoje, o grupo tem mais de 20 mil homens, segundo estimativas de especialistas em geopolítica. Na sexta-feira, Prigojin acusou o Exército de Putin de bombardear um acampamento com seus combatentes e anunciou uma rebelião armada.