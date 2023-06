Grupo Wagner: conheça os mercenários ligados à Rússia que se rebelaram contra o país

Empresa paramilitar privada com fortes vínculos com o Kremlin, o Grupo Wagner iniciou, nesta sexta-feira (23), uma campanha para destituir o ministro da Defesa da Rússia. Esses mercenários foram empregados por Putin durante a guerra contra a Ucrânia.

O conflito teve início quando o líder do grupo, Yevgeny Prigozhin, acusou o governo russo de realizar ataques contra os acampamentos da organização. Prigozhin prometeu retaliar, o que levou o procurador-geral da Rússia a abrir uma investigação contra ele por suspeita de organizar uma rebelião armada.

Nas primeiras horas de sábado (24) na Rússia, Prigozhin anunciou que suas forças haviam chegado a Rostov e que encontraram pouca resistência por parte dos militares que estavam nos postos de controle.

Rússia abre processo criminal contra chefe do Grupo Wagner

O Procurador-Geral da Rússia, Igor Krasnov, apresentou um relatório ao presidente Vladimir Putin informando sobre o início de um processo criminal contra Yevgeny Prigozhin, chefe do Grupo Wagner. As informações são de Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin.

Na sexta-feira (23), Krasnov informou a Putin sobre o início desse processo criminal, relacionado a uma tentativa de organizar uma rebelião armada, conforme divulgado pela mídia estatal russa RIA Novosti.

O Procurador-Geral também discutiu a legalidade desse processo criminal com o presidente.

Grupo Wagner ameaça retaliar

Antes do processo criminal, Yevgeny Prigozhin, chefe do Grupo Wagner, acusou a liderança militar russa de atacar um dos acampamentos militares do grupo, resultando em um grande número de baixas entre suas forças mercenárias.

Prigozhin alegou que o Ministério da Defesa russo enganou o Grupo Wagner e prometeu responder a essas ações consideradas atrozes.

Em uma nota de voz divulgada no Telegram, ele afirmou: “Eles nos enganaram sorrateiramente, tentando nos privar da oportunidade de defender nossas casas e, em vez disso, caçar Wagner. Estávamos prontos para chegar a um acordo com o Ministério da Defesa para entregar nossas armas e encontrar uma solução para continuarmos a defender país. Mas esses canalhas não se acalmaram”.

Prigozhin declarou que muitas vidas de soldados russos seriam punidas como retaliação, pedindo que ninguém oferecesse resistência. Ele advertiu que qualquer bloqueio de estradas ou aeronaves sobrevoando suas cabeças seria considerado uma ameaça e seria imediatamente destruído.

Ele pediu às pessoas que permanecessem em casa e mantivessem a calma, evitando provocação.