Armas nucleares serão tramsferidas para Belarus em julho, diz Putin

Nesta sexta-feira (9), o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que vai transferir armas nucleares táticas para Belarus em julho, segundo informações da Bloomberg. O armamento começará a ser movido assim que o local para armazená-lo no local estiver construído. De acordo com Putin, a conclusão será de 7 a 8 de julho.

VEJA MAIS:

O anúncio foi feito durante encontro do líder com seu homólogo belarusso, Alexander Lukashenko, na cidade russa de Sochi, na costa do Mar Negro. No dia 25 de março, o presidente russo já havia anunciado que posicionaria armas nucleares no país vizinho. A medida foi um alerta aos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que fornecem apoio militar à Ucrânia.

Putin chegou a comparar os planos com medidas adotadas pelos Estados Unidos. "Aqui não há nada inédito: os EUA fazem isso há décadas. Eles têm suas armas nucleares tácticas posicionadas há muito tempo em território de seus aliados", afirmou o líder russo à época. "Eles têm aliados em certos países e treinam suas tripulações. Nós vamos fazer a mesma coisa".

Por outro lado, Lukashenko ofereceu armas nucleares a todos os países que se juntarem ao Estado da União com a Rússia. "Se alguém está preocupado, é muito simples: junte-se ao Estado da União de Belarus e Rússia. Haverá armas nucleares para todos", declarou em 28 de maio. Mas, ele não detalhou quais seriam as condições da parceria.