Avanço produtivo

Laboratório de Tecnologia Supercrítica da UFPA aumentou a capacidade de extração da castanha-do-Pará, no PCT Guamá.

Folia de Cinzas

Os blocos Chulé de Pato, no Guamá, e Rabo do Peru, em Icoaraci, prometem garantir hoje a alegria do último dia do Carnaval.

Vladimir Putin (J.Bosco)

"Fizemos o possível para resolver o conflito de maneira pacífica"

VLADIMIR PUTIN, presidente da Rússia, ao afirmar, ontem, que seguirá a guerra na Ucrânia, um dia após a visita de Joe Biden, presidente do EUA, ao país. Putin suspendeu a Rússia do Tratado de Redução de Armas Estratégicas, voltado a armas nucleares.

SAMBA

EMOÇÃO

Primeira escola a desfilar na segunda-feira, 20, na Marquês de Sapucaí, a Paraíso do Tuiuti movimentou o Marajó. Em Salvaterra, centenas de pessoas se reuniram na orla da cidade para assistir ao desfile que contou a história da chegada dos búfalos ao arquipélago. A agremiação levou para a avenida uma ala coreografada com o nosso carimbó e teve como ponto alto a presença, no alto de um carro alegórico, do mestre Damasceno, artista popular, criador do búfalo-bumbá.

FAVORITA

Os votos dos jurados só serão conhecidos na tarde de hoje, mas a expectativa é de que a escola volte ao sambódromo no sábado, 25, para o desfile das grandes campeãs do Carnaval carioca. Com uma apresentação tecnicamente impecável, a Paraíso do Tuiuti conquistou os Estandartes de Ouro nas categorias Bateria, Comissão de Frente, Samba Enredo e Puxador de Samba. O prêmio é concedido por especialistas dos jornais O Globo e Extra.

CÍRIO

E a Paraíso do Tuiuti não foi a única a levar uma amostra do Pará à avenida do samba. A Unidos de Vila Isabel surpreendeu, com uma ala inteira dedicada ao Círio de Nazaré, com direito a berlinda. Com um enredo que falava sobre as muitas manifestações de fé Brasil afora, a agremiação emocionou o público e passou a ser apontada como uma das favoritas do Carnaval 2023.

BELÉM

Na capital paraense, o resultado do Carnaval também será conhecido no sábado, 25. Haverá apuração nos distritos de Icoaraci, Mosqueiro e Outeiro. Em Belém, a contagem das notas para os blocos e escolas do terceiro grupo será às 10h. E, a partir das 16h, serão conhecidas as grandes campeãs do desfile deste ano, com apuração dos votos das escolas no segundo e primeiro grupos, na Aldeia Amazônica Davi Miguel.

LEI

DIGITAL

A Assembleia Legislativa do Pará vai lançar ainda neste semestre um aplicativo que vai permitir aos paraenses acompanharem, em tempo real, o andamento de todos os projetos de lei que tramitam na casa. O aplicativo é parte do projeto batizado de Apollo WEB, criado para dar mais transparência às informações sobre o Legislativo Paraense.

TRANSPARÊNCIA

Além do app, o Apollo reúne ações como o Diário Oficial Digital; controle dos contratos administrativos; controle de obras; orçamento de obras e acompanhamento orçamentário e financeiro integrado ao Sistema Financeiro do Estado do Pará (Siafe-PA).

MEMÓRIAS

BIOGRAFIA

Será lançado amanhã, no Theatro da Paz, em Belém, o livro de memórias de Lourdes Barreto, uma das fundadoras da Rede Brasileira de Prostitutas e do Grupo de Mulheres Prostitutas da Área Metropolitana de Belém (Gempac). No final dos anos de 1980, essas entidades tiveram papel fundamental em ações como o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, à prevenção ao vírus HIV e na luta contra o preconceito que cercava a Aids. Lourdes Barreto, que completou 80 anos, define a obra autobiográfica como “uma escrita em movimento de uma oralidade que rompe paradigmas e silenciamentos, reverberando a necessidade de reconhecimento e enfrentamento ao estigma e às violências ainda tão presentes na sociedade”.

ALFABETIZAÇÃO

PROJETO

Entra na pauta da Assembleia Legislativa do Pará, logo depois do Carnaval, o projeto de Lei que regulamenta o programa “Alfabetiza Pará”, que prevê parceria entre o governo e os 144 municípios paraenses para melhorar os índices de alfabetização no Estado. De acordo com o projeto, poderá haver cooperação técnica-financeira entre governo e prefeituras. A meta é diminuir a defasagem entre idades e séries. De acordo com os dados da última edição da Avaliação Nacional de Alfabetização do Ministério da Educação, apenas 23,6% dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental do Pará são considerados alfabetizados. Esses números colocam o Estado na 24ª colocação no ranking nacional.

EM POUCAS LINHAS

- O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região vai lançar, logo após o Carnaval, conjunto de ações voltadas aos refugiados venezuelanos. As atividades serão desenvolvidas com apoio de universidades públicas e privadas.

- Oito famílias foram tiradas às pressas do bairro Novo Horizonte, em Oriximiná, oeste do Pará. Pouco depois, uma cratera se abriu no local por conta da correnteza. Não há informações sobre feridos.

- Defesa Civil e Corpo de Bombeiros continuam no município orientando famílias que precisam deixar suas casas e avaliando os estragos até o momento.

- A previsão para o município é de mais chuvas nas próximas horas. Com base no boletim do Instituto Nacional de Meteorologia, a Defesa Civil emitiu alerta laranja informando que podem ser registrados ventos intensos (de até 100 quilômetros por hora) com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

- Além de Oriximiná, Santarém, também no oeste, sofre com as fortes chuvas, que começaram na noite de segunda-feira e continuaram até a manhã de ontem.

- Em cinco bairros, casas precisaram ser desocupadas por risco de desabamento.

- O feijão está se tornando um produto raro na mesa do paraense e a culpa é o preço alto. Em janeiro, o produto ficou 22,70% mais caro em relação a dezembro de 2022. A alta acumulada no ano é de quase 52%, muito acima da inflação do período, que foi de 5,71%.

- Os dados são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o Dieese-PA.

- Consumidores têm relatado ainda sinais de escassez de tomates nas feiras e mercados da capital. O motivo seriam as fortes chuvas no centro-sul do País, de onde vem boa parte da produção consumida na Região Metropolitana de Belém.

- Neste ano, o quilo do tomate já sofreu aumento de 7,65% em relação a dezembro do ano passado. A alta acumulada em relação a janeiro do ano passado é superior a 17%.