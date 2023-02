Putin suspende participação da Rússia em tratado de controle de armas nucleares com EUA

Durante discurso ao legislativo federal da Rússia em Moscou, onde novamente culpou o Ocidente por provocar o que chama de "operação militar especial" na Ucrânia, o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou que estava suspendendo a participação do país no último grande tratado de controle de armas nucleares assinado com os Estados Unidos. Em vigor desde 2011, o Novo Tratado de Redução de Armas Estratégicas é conhecido como New Start.

"Eles querem nos dar uma derrota estratégica e estão se intrometendo em nossas instalações nucleares. Nesse contexto, devo declarar hoje que a Rússia está suspendendo sua participação no Tratado de Armas Ofensivas Estratégicas", disse Putin à assembleia federal, nesta terça-feira.

A expectativa é de que o presidente dos EUA, Joe Biden, faça um discurso ainda nesta terça-feira na Polônia, um dia depois da visita surpresa a Kiev, onde ofereceu apoio contínuo dos EUA à Ucrânia.

No mês passado, em relatório enviado ao Congresso, o Departamento de Estado dos EUA acusou a Rússia, pela primeira vez, de violar o tratado ao cortar armas nucleares de longo alcance, recusando-se a permitir inspeções no local e rejeitando os pedidos de Washington para discutir suas preocupações. O governo norte-americano estava ansioso para preservar o acordo New Start e pressionou a Rússia para corrigir as violações.