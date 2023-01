'Esquecer as lições da história leva à repetição de tragédias terríveis', diz Vladimir Putin

Música

O Instituto Carlos Gomes abriu 180 vagas para novos alunos em 2023. As inscrições são online, de 30 de janeiro a 3 de fevereiro.

Stress

Combinando técnicas de encefalografia e de aprendizado de máquinas, a USP teve avanço em estudo que ajudará cuidados psiquiátricos.

Vladimir Putin (J. Bosco)

"Esquecer as lições da história leva à repetição de tragédias terríveis.”

Vladimir Putin, presidente da Rússia, ao justificar, de novo, a invasão da Ucrânia. Na sexta (27), repetiu que o país comete “crimes neonazistas” e faz uma “limpeza étnica” contra civis. “É contra esse mal que nossos soldados lutam”, disse.

PARÁ

EXPORTAÇÕES

Parauapebas e Canaã dos Carajás, da região sudeste do Pará, apareceram muito bem posicionadas, na terceira e quarta posição, respectivamente, entre as cidades que mais exportam no Brasil, segundo aponta o ranking por saldo dos maiores exportadores do País, listado pelo Ministério da Economia. Parauapebas consta com um volume exportado de mais de US$ 7 bilhões, enquanto Canaã dos Carajás figura no ranking com um total de mais de US$ 5,7 bilhões exportados. As cidades paraenses ficam atrás apenas de Duque de Caxias (RJ) e Rio de Janeiro (RJ). As demais cidades do ranking das dez mais nas exportações são Paranaguá e Maringá (PR), São Paulo e Santos (SP), Itajaí (SC) e Nova Lima (MG).

MEDIÇÕES

ARRECADAÇÃO

Aliás, medir com precisão os volumes de exportações dos produtos paraenses tem sido uma preocupação da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), que na última sexta-feira publicou, no Diário Oficial do Estado, uma instrução normativa criando novos códigos de receita relativos às operações internas e interestaduais com soja e açaí. As orientações são para serem utilizadas pelos contribuintes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no preenchimento do Documento de Arrecadação Estadual (DAE). A Sefa garante que a medida é uma melhoria que permitirá ao órgão fazer análises e levantamentos sobre a arrecadação de ICMS provenientes da soja e do açaí de maneira mais assertiva, dando mais precisão ao diagnóstico das receitas estaduais.

SUSTENTABILIDADE

ÍNDICES

O Pará fechou o ano de 2022 com mudança nos índices de sustentabilidade. De 2019 até o ano passado, o Estado avançou do nível de “potencialmente insustentável” para o nível intermediário. A alteração é medida pelo “Barômetro da Sustentabilidade 2022”, da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa).

AVANÇO

A nova posição foi influenciada, segundo analistas da fundação, principalmente pela variação positiva de alguns indicadores econômicos e sociais, entre os quais o aumento do Produto Interno Bruto per capita, a diminuição do abandono escolar no ensino médio, o aumento do Cadastro Ambiental Rural (CAR) nas áreas produtivas e a redução dos “focos de calor”.

PROUNI

MUDANÇAS

O ministro da Educação, Camilo Santana, alterou o regulamento de inscrição no Programa Universidade para Todos (ProUni), criando uma lista única de espera para os candidatos.

LISTA

De acordo com a portaria publicada no Diário Oficial da União, não haverá mais listas separadas para estudantes inscritos por cotas e por ampla concorrência. Antes havia listas independentes para cada um dos grupos. Os estudantes eram selecionados conforme surgiam as vagas para cada categoria. A lista de espera é destinada aos estudantes que não conseguem uma vaga na universidade pela chamada regular. Para eles, o ProUni, criado em 2004, oferece bolsas de estudo integrais ou parciais, de 50% do valor da mensalidade do curso em universidades particulares.

TESTES

BEBÊS

A partir deste mês, bebês nascidos no Brasil já podem ser investigados para uma condição silenciosa, mas que pode levar a um grave comprometimento sensorial e neurológico. Na mesma amostra de saliva colhida para o teste genético da bochechinha, que detecta alterações em mais de 390 genes, poderá ser feita a pesquisa para o citomegalovírus congênito. Ele é responsável por levar a uma condição capaz de provocar surdez e alterações neurológicas - mas que, se for diagnosticada precocemente, pode ser tratada desde os primeiros dias de vida da criança. A pesquisa para citomegalovírus congênito foi introduzida no Brasil por um laboratório especializado, que já produz vacinas e antígenos.

COLETA

Antes, a investigação não era feita porque a detecção do vírus na amostra de sangue, coletada no teste do pezinho, não é adequada. Com uso de amostra de saliva, já coletada para o teste da bochechinha, é possível detectar mais essa condição, que atinge uma em cada 200 crianças no nascimento. Mas, para ser segura, a testagem deve ser realizada nos bebês com até 20 dias de vida, já que após esse prazo a detecção do vírus pode não estar associada à forma congênita da doença - que, embora seja assintomática na maioria dos casos, pode causar de icterícia a pneumonias, anemias, microcefalia, perda de visão, audição e incapacidade motora, entre outras sequelas graves.

Em Poucas Linhas

► O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) vai empossar, na terça (31), a conselheira Rosa Egídia como presidente; o conselheiro Fernando Ribeiro, na vice-presidência; e o conselheiro Luis Cunha, no cargo de Corregedor. A solenidade está marcada para às 10h, no Teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, com presença de autoridades municipais, estaduais e representantes de tribunais do País.

► Embora só no início do ano a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) tenha tornado obrigatória a possibilidade de pagamento de fatura de energia por meio de Pix, a Equatorial Pará já disponibiliza aos consumidores, desde setembro de 2021, essa opção pelo sistema de transferências instantâneas do Banco Central.

► A distribuidora foi a primeira do Norte e uma das primeiras do Brasil a adotar a prática, por meio de QR Code na fatura impressa e na conta que chega por e-mail. Só em 2022 foram quase 2,9 milhões de pagamentos nessa modalidade.

► A Organização Social Pró-Saúde já realizou o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos colaboradores que atuavam nos hospitais Metropolitano, Materno-Infantil de Barcarena e Regional da Transamazônica.

► O pagamento foi feito após o recebimento de parte do custeio mensal devido pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará.

► Entre tantos órgãos públicos que entraram na mira de golpistas virtuais, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém (IPMB) também tem seu nome e marcas usados em golpes contra aposentados e pensionistas.

► As abordagens são pelo WhatsApp, com falsas informações de portaria publicada no site da instituição, para exigir pagamentos, em dinheiro, por transferência via Pix, como “garantia” do recebimento de proventos de aposentadoria e pensão por morte.

► O IPMB alertou em nota que em hipótese alguma mantém contatos por telefone, e-mail ou mensagens para seus beneficiários, e que situações como essas devem ser informadas às autoridades policiais.