Conflito na Rússia: Grupo Wagner recua e interrompe ofensiva a Moscou

Em mensagem na plataforma de mensagens Telegram, o chefe do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, informou que ordenou o retorno de suas tropas e que a ofensiva em direção a Moscou neste sábado (24) seja interormpida. Segundo ele, a medida foi tomada para evitar derramamento de sangue. “Estamos virando nossas colunas e voltando em direção aos nossos acampamentos de campo, conforme o plano”, declarou.

Prigozhin aceitou reduzir a escalada da situação após acordo com o gabinete do presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, de acordo com anúncio transmitido pelo canal oficial Telegram da presidência bielorrussa.

“No seguimento dos acordos, o Presidente de Belarus, tendo sido adicionalmente informado sobre a situação através dos seus próprios canais, e de acordo com o Presidente da Rússia, manteve conversações com o chefe da Wagner PMC Yevgeny Prigozhin”, diz o comunicado. “Yevgeny Prigozhin aceitou a proposta do presidente de Belarys, Alexander Lukashenko, de interromper o movimento de pessoas armadas da empresa Wagner no território da Rússia e tomar novas medidas para diminuir as tensões", completou.

