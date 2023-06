Por que o Grupo Wagner está contra a Rússia? Entenda os pontos da rebelião

O conflito entre a liderança militar russa e Yevgeny Prigozhin, chefe do grupo mercenário privado Wagner, escalou para uma insurreição aberta, mergulhando a Rússia em incertezas e ameaçando desencadear uma guerra civil. As recentes ações de Prigozhin e a resposta do presidente Vladimir Putin levaram a uma crise no país. Aqui está o resumo dos acontecimentos:

Veja a análise do conflito e das ações do Grupo Wagner e de Putin:

O que Prigozhin fez?

Prigozhin acusou abertamente os militares russos de atacar um acampamento do grupo Wagner e matar vários de seus homens.

Ele prometeu retaliar com força, ameaçando destruir qualquer resistência, inclusive por meio de bloqueios de estradas e aeronaves.

Posteriormente, Prigozhin recuou em sua ameaça, chamando suas críticas à liderança militar russa de uma "marcha de justiça", mas suas ações já haviam ultrapassado os limites com o Kremlin.

Ele declarou que suas forças haviam entrado na região russa de Rostov e ocupado instalações militares importantes em sua capital, Rostov-on-Don.

Prigozhin exigiu que o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, e o principal general da Rússia, Valery Gerasimov, fossem encontrá-lo, ameaçando bloquear Rostov-on-Don caso não fossem atendidos.

Como a Rússia respondeu?

Putin condenou as ações do grupo Wagner como traição e prometeu punir os responsáveis pela revolta armada.

O Ministério da Defesa da Rússia negou anteriormente o ataque às tropas do grupo Wagner, chamando a alegação de propaganda.

O Serviço Federal de Segurança (FSB) abriu um processo criminal contra Prigozhin, acusando-o de convocar uma rebelião armada.

Medidas de segurança foram intensificadas em Moscou, com veículos militares circulando pelas principais ruas da capital russa.

Quem é Prigozhin?

Prigozhin é conhecido como o "chef de Putin" e se tornou um oligarca rico ao ganhar contratos lucrativos de catering com o Kremlin.

Ele fundou o grupo Wagner como um grupo mercenário envolvido em conflitos apoiados pela Rússia em várias partes do mundo.

Os mercenários do Wagner foram associados a abusos dos direitos humanos em países como República Centro-Africana, Sudão, Líbia, Moçambique, Ucrânia e Síria.

Sua estrela política brilhou durante a invasão russa à Ucrânia em 2022, onde os combatentes do grupo Wagner pareciam ser os únicos capazes de fazer progressos tangíveis.

O que acontece agora?

Putin comparou a situação atual na Rússia à Revolução Russa de 1917, alertando para os perigos de intriga e guerra civil.

Prigozhin está arriscando muito com suas ações e sabe das consequências que pode enfrentar.

A desunião dentro das forças armadas russas é vista como uma vantagem pela Ucrânia.