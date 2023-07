Polícia da Rússia realiza operação na casa do líder do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin

Policiais russos realizaram uma operação contra o chefe do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, em São Petersburgo. Os alvos foram instalações supostamente de propriedade de Prigozhin. Foram apreendidos itens como caixas cheias de rublos (moeda local), maços de dólares, barras de ouro e uma coleção de "marretas de lembrança", símbolo de vingança para ser usada pelo grupo mercenário contra traidores.

As imagens da operação foram transmitidas nesta quarta-feira (5), no canal de televisão Rossiya-1, durante o programa "60 Minutos", horas depois de Alexander Lukashenko, presidente da Belarus, anunciar que Prigozhin estava na Rússia. Porém, não há informações sobre quando a ação foi realizada.

A emissora exibiu os itens apreendidos, incluindo maços de dólares em uma luxuosa residência junto com um helicóptero que supostamente pertenceria ao líder do grupo Wagner, além de um esconderijo de armas e uma coleção de perucas. Também foi encontrada uma sala de tratamento médico totalmente equipada.

No dia 27 de junho, chegou a ser noticiado pela agência de notícias estatal Belta que Prigozhin estava em Belarus, conforme um acordo firmado pelo líder do Grupo Wagner e o governo russo para pôr fim ao motim promovido pelos mercenários no final do mês de junho. Segundo a agência de notícias Fontanka, de São Petersburgo, incursões em propriedades ligadas a Prigozhin foram realizadas em 24 de junho.