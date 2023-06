Papa envia representante à Rússia para negociar paz na Ucrânia

Nesta terça-feira (27), a Santa Sé confirmou que o papa Francisco enviará o cardeal italiano Matteo Maria Zuppi para uma visita à Rússia, para abrir caminhos para uma negociação de paz na guerra contra a Ucrânia.

Segundo o comunicado da instituição, a visita, agendada para a próxima quarta-feira (28), tem o intuito de reforçar “gestos de humanidade que possam contribuir para promover uma solução para a trágica situação atual e encontrar caminhos para uma paz justa”.

A viagem do cardeal a pedido do pontífice ocorre em meio a uma escalada nas tensões em território russo. O grupo Wagner ameaçou organizar um motim contra o governo de Vladmir Putin, no último fim de semana. A situação foi controlada após mediação do governo Bielorusso, e na última segunda-feira (26), lideranças da milícia deixaram a Rússia.

Depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, em 2022, o Kremlin contou com a ajuda do grupo de mercenários para avançar nas batalhas contra o exército de Volodymyr Zelensky, como nos embates das cidades de Bakhmut e Soledar.

A visita do cardeal italiano ocorre dias após uma visita a Kiev, no início de junho, onde ele se reuniu com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e outros altos funcionários do governo. O presidente ucraniano também se reuniu com o pontífice, durante viagem à Europa no início deste ano.

*(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).