Grupo paramilitar russo Wagner se retira da região de Voronej após rebelião; vídeo

As autoridades locais informaram neste domingo (25) que os combatentes do grupo paramilitar russo Wagner estão se retirando da região de Voronej, localizada na fronteira com a Ucrânia. Essa decisão ocorreu um dia após o líder do grupo, Yevgueni Prigojin, pôr fim a uma rebelião que tinha como objetivo avançar até Moscou. As negociações para encerrar o motim foram mediadas pela Bielorrússia.

O governador local, Alexander Gusev, divulgou no Telegram que as unidades do grupo paramilitar Wagner estão concluindo sua retirada do território da região de Voronej e assegurou que tudo está ocorrendo sem incidentes.

Mudança após negociação

Os combatentes de Wagner ocuparam Rostov (sudoeste) na noite de sábado, onde assumiram o controle do quartel-general, que é o centro estratégico das operações russas na Ucrânia. Essa mudança ocorreu após negociações entre Prigozhin e o presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, que defende a causa de Vladmir Putin. Desde o anúncio da rebelião na madrugada de sábado, os combatentes de Wagner estiveram presentes em três regiões russas: Rostov, Voronej e Lipetsk.

No domingo, todas as restrições nas estradas da região de Rostov, impostas após as 24 horas de tumulto, foram levantadas, de acordo com o serviço local do Ministério de Situações de Emergência da Rússia. O porta-voz do serviço declarou à agência estatal RIA Novosti que a circulação foi restabelecida.