Por dois anos, homem esconde corpo de amigo em freezer e movimenta conta bancária

Um homem está sob julgamento por ter escondido o corpo do melhor amigo em um freezer e movimentado a conta bancária dele por cerca de dois anos. O caso aconteceu em Birmingham, na Inglaterra. Damion Johnson, de 52 anos, admitiu ter guardado os restos mortais do idoso John Wainwright no refrigerador entre 1º de setembro de 2018 e 22 de agosto de 2020.

Wainwright morreu aos 71 anos em setembro de 2018, mas só foi encontrado quase dois anos depois, em agosto de 2020. As investigações do caso apontaram que a conta bancária do idoso continuou recebendo o valor da aposentadoria no período em que esteve desaparecido e que o cartão teria sido usado por Johnson para sacar dinheiro e fazer pagamentos.

Além disso, foram encontradas transferências para a conta do colega, que nega a fraude. Johnson também foi acusado de falsidade ideológica e de impedir Wainwright de ter um enterro legal. A causa da morte do idoso ainda não foi determinada. O julgamento de Johnson está marcado para o dia 7 de novembro e ele permanece sob fiança.