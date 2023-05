Tentativa de assalto termina com um suspeito morto e outro ferido na Mário Covas

​Uma tentativa de assalto terminou com um suspeito morto e outro ferido, na tarde deste domingo (7), por volta das 14h, na rodovia Mário Covas, próximo da avenida Augusto Montenegro, em Belém. O atirador ainda não foi localizado, segundo a polícia. De acordo com informações de testemunhas repassadas às autoridades policiais, a dupla iria assaltar uma venda de frangos localizada na entrada do conjunto Satélite, no bairro do Parque Verde.

Uma pessoa que estava no local percebeu a ação criminosa e reagiu, atirando na direção dos suspeitos, que não tiveram nomes divulgados. Um deles foi atingido e morreu na hora. O outro também foi alvejado e socorrido para uma unidade hospitalar. O estado de saúde dele é desconhecido.​​

Vídeos gravados por pessoas que passavam pelo local mostram o suspeito morto jogado ao chão. A Polícia Científica foi acionada para fazer a análise e remoção do cadáver. Ainda de acordo com as primeiras informações repassadas à polícia, o atirador seria uma pessoa ligada à Segurança Pública. Essa informação, no entanto, não foi confirmada por nenhuma fonte oficial.

Em nota, a Polícia Civil do Pará informou que “o caso foi registrado na Divisão de Homicídios, em Belém”. “Uma dupla teria tentado roubar um estabelecimento comercial quando foi alvejada por disparos de arma de fogo de uma pessoa que estava no local. Um dos suspeitos foi encaminhado para uma unidade de saúde e o outro morreu ainda no local. O autor dos disparos não foi localizado. Diligências são realizadas para coletar mais informações sobre o ocorrido”, diz o comunicado da PC.