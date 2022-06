Pais pedem saída de professora porque sua aparência estaria 'distraindo' os alunos

Uma professora de artes está sendo alvo de alguns pais de alunos na cidade de Pennsauken Township, localizada no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Segundo os pais, a professora da pré-escola estaria distraindo os alunos com seu corpo e por isso eles pedem a saída da professora do cargo. As informações são do portal Extra.

A professora que se identifica como “Toyboxdollz” no Instagram faz diversas publicações na sua rede social, onde fala sobre educação de crianças e também sobre ter uma imagem corporal positiva e receptiva. Em seu canal do Youtube, a professora, que também é mãe de uma menina, diz que quer que as meninas entendam que precisam se sentir confortáveis com o próprio corpo.

Em contrapartida, pais de alguns alunos pedem a sua retirada da escola por conta da sua aparência física que estaria tirando a atenção dos alunos. A professora diz que soube através de relatos que os pais teriam enviado uma carta pedindo às autoridades que a afastassem porque ela “distraia” os alunos.

As leis trabalhistas do estado onde a mulher trabalha, além das leis federais dos Estados Unidos, impedem que ela seja demitida pela sua aparência. Os pais também alegam que sua exposição virtual na sua conta do Instagram é incompatível com o papel de professora.

As autoridades não consideram afastar a professora, que ganhou diversos seguidores a partir da exposição do caso, somando mais de 700 mil na sua conta do Instagram.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)