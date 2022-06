Ator denuncia professora por intolerância religiosa após uso de meme de Jesus Cristo em prova

O ator Mário Gomes prestou queixa na Polícia contra a professora do filho dele, de 16 anos, por causa do uso de um meme com a imagem de Jesus Cristo em uma prova. Para Gomes, o filho foi vítima de intolerância religiosa. “É uma agressividade contra uma criança. Meu filho é católico, temente a Deus”, declarou, em vídeo gravado na delegacia.

Durante a gravação, ele mostra a questão da prova, em que aparece uma reprodução de Cristo Crucificado, do pintor espanhol Diego Velásquez, com os dizeres: “bandido bom, é bandido morto”. O ator acredita que a professora publicou a questão intencionalmente para afrontar o jovem por ser católico praticante.

“Hoje fiz um Registro de Ocorrência na Decradi – Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância na Rua do Lavradio. Meu filho está sendo vítima de intolerância religiosa por ser um católico praticante. No momento certo estarei dando ciência para vocês meus amigos. Tmj”, disse, nas redes sociais.

A questão informa que a imagem é um meme. "Este é um meme criado a partir da obra “Cristo Crucificado”, do pintor espanhol Diego Velásquez. Considerando o meme, identifique pelo menos um dos três tipos puros de dominação conceitualizados por Weber. Justifique-se, sempre em termos weberianos", pede a questão, que vale 3 pontos.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação está em andamento e todos os envolvidos serão ouvidos.