Professora de Santarém viraliza no Tik Tok por repassar as notas aos alunos com humor

As aulas de matemática da professora Bruna Fernandes Mumberger, que atua em uma escola privada em Santarém, oeste do Pará, é sucesso entre os alunos pela forma criativa e irreverente ao repassar as notas das provas. Isso porque ela usa carinhas diferentes do personagem "Flock" ao finalizar a correção das avaliações. O método engraçado recebeu o incentivo dos alunos para ser postado nas redes sociais e fez tanto sucesso que viralizou. Bruna ficou conhecida como professora Tik Toker.

O personagem Flock é uma figurinha com traços finos, que tem ganhado várias trends nas redes sociais, e a professora superatenta ao tipo de linguagem dos jovens, resolveu ousar e brincar ao usá-las. Na sala de aula o momento da devolutiva das provas se tornou um dos mais esperados, todos sabem que a diversão vai acontecer. O método é usado nas turmas do 6ª ao 9ª do Ensino Fundamental 2, onde ela leciona.

VEJA MAIS

“Desde o ano passado eu repasso as notas dos meus alunos com figurinha e a cada momento eu atualizo o tipo de figura. Agora está super em alta o personagem Flock. Os alunos amam, eles ficam na expectativa para saber qual será a imagem de cada um. Com isso percebi um esforço ainda maior para tirarem boas notas”, contou Bruna Mumberger.

As figuras consideradas mais engraçadas são para aqueles que tiram notas avaliadas como mais baixas. Entre elas, está uma escrita: “Socorro Deus”, essa frase aliada a imagem do “Flock” no entendimento atual das redes sociais é ligada ao desespero. Veja o vídeo que é sucesso no Tik Tok e no Instagram.

Maria Clara é aluna do 9º ano do Colégio Ulbra Cristo Salvador. A adolescente fez questão de manifestar a preferência pelas aulas da professora Bruna. “Para mim ela é a melhor. Essas figurinhas que ela colocou na nossa prova, querendo ou não, incentivam e ajudam a gente a querer ter melhores notas para não ser “zoado”. Mas é tudo muito saudável entre nós. Nós jovens estamos na moda então é uma coisa que depositou muita alegria também”, enfatizou.

A professora fala que busca está conectada por saber que a nova geração tem aprendido mais com essas ferramentas digitais. Para a docente, o perfil tradicional não tem tido mais tanto espaço com os alunos. E ela afirma que não vai parar por aí, já tem mais dois vídeos divulgados.

“Eu tento não ter o perfil tradicional ao lecionar. A minha disciplina de matemática é muito puxada, e eu busco ensinar de forma leve. A minha ideia era só postar no Instagram, e aí eu fiz no Tik Tok porque era mais fácil para fazer o vídeo, acabou que viralizou nas duas redes. Eu queria só fazer graça com eles mesmo, e jamais imaginei que iria ficar um pouco famosa com isso”, finalizou.