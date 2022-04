Dia do Índio: veja 5 influenciadores indígenas que fazem sucesso na internet

Nesta terça-feira, 19 de abril, é celebrado o Dia dos Indígenas. Esse é um importante momento para ampliar o debate e divulgação de diversas linguagens artísticas, cultura e luta dos povos tradicionais indígenas. A data é denominada como “Dia do Índio”, mas há divergência de opinião entre os povos pelo termo carregar diversos estereótipos.

Para que você conheça mais sobre a cultura indígena, preparamos uma lista com 5 influenciadores digitais indígenas que utilizam as redes sociais para mostrar rotinas em aldeias, lutas sociais, arte e ancestralidade dos povos originários. Confira:

Alice Pataxó (@alice_pataxo)

A ativista e jornalista Alice Pataxó é de uma pequena aldeia pataxó no município do Prado, no extremo sul baiano. Com mais de 136 mil seguidores no instagram e 110 mil no Twitter, a jovem conquistou um amplo espaço nas redes sociais e usa a visibilidade para divulgar a cultura e saberes.

Katú Mirim (@katumirim)

A cantora de hip rock, ativista e empresária Katú Mirim é uma das mais influentes e reconhecidas divulgadoras da cultura indígena. Através de suas canções, ela reconta a história da colonização pela ótica indígena e relata as vivências, identidade, gênero e orientação sexual. Além disso, pelas redes sociais, a artista traz o resgate de ancestralidade no contexto urbano.

Cristian Wariu (@cristianwariu)

A jovem liderança de 23 anos já acumula mais de 70 mil seguidores nas redes sociais e comanda o podcast "Copiô, Parente!", produção que combate a desinformação e é a 1º do segmento feita para Povos da Floresta no Brasil. Cristian nasceu em território Xavante, na região do Araguaia.

A doutoranda em Letras pela Universidade Federal do Pará (UFPA) também é ativista indígena, escritora, poeta, compositora, apresentadora, atriz, palestrante e ouvidora do Município de Belém. Márcia, por meio da literatura, mostra os saberes indígenas e como a escrita também é uma forma de resistência.

Índia Cunhaporanga (@cunhaporanga_oficial)

Desde quando a comunidade em que vive ganhou acesso à internet, Cunhaporanga começou a gravar alguns vídeos mostrando a rotina com os indígenas de Tatuyo, no Amazonas. Hoje, ela já acumula mais de 6,5 milhões de seguidores pelas redes sociais e possui um canal no Youtube. Através dos vídeos, ela relata que já conseguiu diversas melhorias na qualidade de vida dos moradores, como acesso à água limpa.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)