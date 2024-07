Ex-marido e irmão são presos pela morte de Raquel Cattani

A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu Romero Xavier, ex-marido de Raquel Cattani, e seu irmão, Rodrigo Xavier, seis dias após a empresária ser encontrada morta com 34 facadas. Raquel, de 26 anos, era filha do deputado estadual Gilberto Cattani (PL). O crime ocorreu em Nova Mutum, a 264 km de Cuiabá (MT).

Romero Xavier, que não aceitava o término do relacionamento com Raquel, confessou ser o mandante do assassinato. Segundo a polícia, ele planejou o crime, executado por seu irmão, Rodrigo Xavier.

As autoridades descobriram a participação dos irmãos ao encontrar indícios de que a cena do crime havia sido alterada para dificultar as investigações. “As diligências prosseguiram e, diante da desconfiança de uma cena que poderia ter sido armada, a atenção acabou se voltando para o ex-marido, Romero Xavier, que mantinha comportamento possessivo e não aceitava o término da relação com a vítima”, declarou a Polícia Civil do Mato Grosso em nota.

Romero evitou ser interrogado várias vezes e chegou a ser preso como suspeito, mas, inicialmente foi descartada a ligação dele com o homicídio. No entanto, nesta quarta-feira (24/7), policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos e da Regional de Nova Mutum foram à residência de Rodrigo, que, nervoso, acabou confessando o assassinato de Raquel Cattani.

Rodrigo, com histórico de furtos e outros crimes, revelou que cometeu o homicídio a mando do irmão, Romero. Em seguida, a polícia prendeu Romero no assentamento Pontal do Marape por homicídio qualificado.