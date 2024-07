Trisal de Manaus: conheça a história das irmãs casadas com o mesmo homem

Uma história inusitada tem chamado a atenção e gerado debates nas redes sociais. As irmãs Ananda Souza, de 29 anos, e Deica Souza, de 31, romperam com as tradições modernas e decidiram resgatar um costume que remonta aos tempos bíblicos: ambas se casaram com o mesmo homem, Marcelo Oliveira, de 38 anos.

O trisal vive na zona rural de Manaus, no Amazonas, com seus quatro filhos e compartilha detalhes do seu relacionamento através do Instagram.

Ananda, Deica e Marcelo se definem de maneira direta nas redes sociais: "Duas irmãs casadas com o mesmo homem". Este trisal, no entanto, se diferencia dos demais por algumas peculiaridades. Ananda e Deica deixam claro que, apesar de estarem casadas com o mesmo homem, não mantêm relações sexuais entre si e as relações íntimas com Marcelo ocorrem separadamente.

Como tudo começou

A história de amor e convivência do trio teve início na adolescência. Marcelo conheceu Deica primeiro, ainda em Manaus. Eles tiveram um namoro à distância que não deu certo, até que Marcelo conheceu Ananda, sem saber que ela era irmã de Deica.

"Eu não sabia que elas eram irmãs. Comecei a ficar com a Ananda e depois ela me apresentou a irmã dela. Falei: ô, égua! Como assim?", relatou Marcelo em entrevista ao portal Uol.

Após nove anos de casamento com Ananda, o casal decidiu abrir o relacionamento para incluir Deica. A decisão foi tomada de maneira natural, fruto de uma relação pautada pelo diálogo aberto e honesto.

"Sempre conversamos de tudo: outros homens, outras mulheres. Não que fosse com a intenção de um relacionamento aberto, mas nunca precisamos pisar em ovos um com o outro. E eu queria saber o pensamento dele", explicou Ananda.

Para Marcelo, a honestidade é a chave do relacionamento. "Se a pessoa não faz com conversa, como a gente faz, vai fazer escondido. Eu não tenho essa índole de fazer escondido. Fica vergonhoso. E escondido é traição, no caso", afirmou ele.

Ananda, Deica e Marcelo vivem um "trisal em V". (Instagram/@trisal_emv)

Enquanto Ananda e Marcelo viviam juntos, Deica passava por relacionamentos que não davam certo e nutria o desejo de formar uma família. Diante da boa relação de amizade entre eles, Ananda decidiu convidar a irmã para fazer parte do casamento.

Como é o relacionamento

Atualmente, o trisal mora com os filhos em um sítio na zona rural de Manaus, onde trabalham plantando e cuidando da terra, além de gerenciar um pequeno armazém.

O núcleo familiar é composto por Marcelo, Ananda, Deica, uma filha de Marcelo de outro casamento, um filho de Marcelo e Ananda e dois filhos de Deica de relacionamentos anteriores. "Eu os assumi como pai e todos me chamam assim", contou Marcelo.

A sogra de Marcelo, que inicialmente teve dificuldade para entender a relação, acabou aceitando e gostando do ambiente familiar em que vivem. O trisal mantém um relacionamento fechado e as irmãs se consideram monogâmicas, enquanto Marcelo se define como poliamorista. Eles vivem um "trisal em V", onde Marcelo é a base e as esposas não mantêm relações entre si.