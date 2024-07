Pai denuncia filho de 17 anos ao descobrir namoro com menina de 12

Um homem de 48 anos decidiu registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) contra seu filho de 17 anos após descobrir que ele estava se relacionando com uma menina de 12 anos, que estava desaparecida.

A mãe da garota havia denunciado o desaparecimento da filha na última terça-feira (23), informando que a menina foi vista pela última vez saindo de casa sem a companhia de outra pessoa

A genitora ainda relatou que colegas da menina disseram que ela estava conversando com um rapaz pelas redes sociais, o qual estaria se planejando ir a Brasília (DF) para conhecê-la. Além disso, a mulher encontrou cartas trocadas entre a filha e o adolescente de 17 anos.

Em outro momento, o pai do jovem foi à delegacia para relatar que descobriu que seu filho estava namorando a garota desaparecida. Ele esclareceu à polícia que só tomou essa atitude ao descobrir que a idade verdadeira da menina era 12 anos, e não a idade que havia sido informada anteriormente pelos dois menores de idade.

Após proibir o filho de continuar o relacionamento, o adolescente teria se revoltado e sumiu junto da menina. Posteriormente, a menina foi encontrada e está segura com sua família. O caso está sendo investigado pela 27ª DP (Recanto das Emas). As informações são do Metrópoles

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)