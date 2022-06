Professora atira taco de hóquei no rosto de aluno e estudante perde um dente

Um estudante do segundo ano da Escola Primária de Princeton, localizada no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, perdeu um dente ao ser atingido na boca por um taco de hóquei que foi jogado pela professora de educação física, Kim Neubauer. O momento foi gravado por uma câmera de segurança da escola.

Segundo informações do jornal da Fox, não existe investigação criminal no caso. Os pais do garoto reclamam que, além disso, o colégio celebrou a aposentadoria da professora e que o caso não havia sido comunicado. Lance Johnson, pai do garoto, diz que “quanto mais vê, mais triste fica".

"Ela nem exita. Ela simplesmente pega o taco e joga em direção a ele, como se estivesse tentando ferir ele intencionalmente”, disse o pai para o jornal da Fox.

O garoto que perdeu um dente por conta do golpe está ansioso sobre voltar para a escola. Segundo a mãe da criança, Jodi Johnson, ele irá trocar de colégio (e de série) e faz várias perguntas como: “Eles têm aula de educação física? Quem é o professor de educação física na nova escola? O que eles fazem?”.

A escola conta que a professora ficou em licença sem remuneração por 11 dias, mas que pediu a aposentadoria logo em seguida. Entretanto, em uma postagem no Facebook, o distrito de escolas públicas de Princeton parabenizou a professora pela aposentadoria e a agradeceu pelo trabalho prestado, sem citar o incidente.

A família espera que uma investigação criminal seja realizada. A professora não quis comentar o caso.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)