O que fazer em caso de picada de aranha? Saiba identificar os sintomas e quando procurar atendimento

Saiba identificar os sintomas, adotar os primeiros cuidados e entender quando é necessário procurar atendimento médico.

Hannah Franco
fonte

O que fazer em caso de picada de aranha? (Reprodução/Redes Sociais)

Picadas de aranha são situações relativamente comuns e, na maioria dos casos, não representam risco grave à saúde. Ainda assim, é importante saber identificar os sinais, adotar os primeiros cuidados e reconhecer quando a situação exige atendimento médico imediato.

🕷️ Em geral, a picada ocorre como um mecanismo de defesa do animal e pode acontecer em qualquer parte do corpo. Normalmente, provoca uma pequena lesão na pele, acompanhada de vermelhidão, inchaço leve e, em alguns casos, coceira ou dor local. Muitas pessoas só percebem a picada horas depois, especialmente quando se trata de espécies não peçonhentas.

Como identificar uma picada de aranha?

Na maioria das vezes, a picada se assemelha à de outros insetos, formando uma área avermelhada e levemente inchada. Pode causar desconforto discreto ou passar quase despercebida. No entanto, alguns sinais exigem atenção, principalmente quando a picada é causada por aranhas peçonhentas.

🔴 Pequena ferida ou ponto avermelhado na pele

🤕 Inchaço e dor local

😖 Coceira ou ardência

⏳ Sintomas que podem surgir horas depois da picada

Quais aranhas oferecem maior risco?

Entre as espécies consideradas peçonhentas estão a aranha-marrom, a viúva-negra, a armadeira e, em menor grau, a caranguejeira. 

O veneno dessas aranhas pode provocar reações mais intensas e, se não tratado, levar a complicações graves.

Sintomas que indicam gravidade

Picadas de aranhas venenosas costumam apresentar sintomas mais intensos do que as comuns. Entre os principais sinais de alerta estão:

  • dor forte e persistente;
  • câimbras ou rigidez muscular;
  • náuseas;
  • vômitos;
  • febre;
  • suor excessivo;
  • tremores;
  • dificuldade para respirar;
  • alterações na coloração da pele ao redor da ferida, que pode ficar azulada ou arroxeada.

Em casos mais graves, podem surgir feridas abertas ou úlceras no local da picada.

O que fazer após a picada de aranha?

A principal orientação é manter a calma. Caso seja possível e seguro, observar ou identificar características da aranha pode ajudar no diagnóstico médico.

  • Lave o local com água e sabão
  • Aplique compressa fria ou gelo para reduzir dor e inchaço
  • Não aperte, não amarre e não tente sugar o veneno
  • Não se automedique

Não se deve, em hipótese alguma, fazer torniquetes, tentar sugar o veneno ou aplicar substâncias caseiras no local. O uso de medicamentos deve ser feito apenas com orientação médica.

Quando procurar atendimento médico?

Sempre que houver suspeita de picada de aranha, especialmente se surgirem sintomas como dor intensa, febre, náuseas, dificuldade respiratória ou piora progressiva da lesão, a recomendação é procurar imediatamente um hospital ou posto de saúde. Mesmo em casos aparentemente leves, a avaliação médica é importante para evitar complicações.

Em caso de dúvida, a orientação é sempre buscar ajuda profissional. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são fundamentais para garantir uma recuperação segura.

Mundo
.
