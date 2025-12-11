O que fazer se for picado por cobra? Saiba como agir e o que evitar após o incidente
As orientações do Instituto Butantan, maior produtor de soros e vacinas do Brasil, determinam busca por atendimento médico imediatamente
Um homem de 20 anos foi picado por uma cobra jararaca durante passeio no Parque Estadual do Utinga, em Belém, no final de novembro. Atualmente sob cuidados médicos no Hospital Municipal Mário Pinotti (Pronto Socorro da 14 de Março - PSM da 14), ele recebeu o atendimento adequado e soro antiofídico, e segue em observação. A presença e o ataque de cobras, peçonhentas ou não, é normal em áreas de mata e, para garantir melhora completa, é necessário seguir as orientações adequadas.
VEJA MAIS
O Instituto Butantan é o maior produtor de soros e vacinas do Brasil, incluindo o soro antiofídico, tratamento eficaz em casos de envenenamento. Para orientação do público, o órgão disponibiliza informações sobre o que fazer e o que evitar após incidentes com cobras.
O que fazer após ser picado por uma cobra? Confira orientações do Instituto Butantan
- Lave o local da picada com água e sabão
- Vá ao hospital ou posto de saúde mais próximo
- Deite e eleve o local da picada
- Se for seguro e possível, tire uma foto da cobra para auxiliar na identificação e tratamento. Caso não consiga, os sintomas e características da picada serão a base do diagnóstico
O que não fazer após ser picado por uma cobra? Confira orientações do Instituto Butantan
- Não faça torniquetes
- Não passe produtos, cremes ou afins na área da picada, apenas água e sabão
- Não corte a parte picada para tentar extrair o veneno, ele já está na corrente sanguínea
- Não consuma bebidas alcoólicas
- Não faça sucção no local para tentar extrair o veneno
O que fazer para prevenir picadas de cobras? Confira orientações do Instituto Butantan
- Use calçados fechados e de cano alto para circular em área rural e de mata
- Use luvas grossas para manipular folhas, lixo, palhas e afins
- Não coloque as mãos em buracos ou troncos ocos de árvore sem a proteção adequada
- Evite o acúmulo de lixo e entulho
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA