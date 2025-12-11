Jovem é picado por jararaca durante passeio no Utinga, em Belém

O jovem Lucas Vitor dos Santos, de 20 anos, foi picado por uma cobra jararaca durante um passeio no Parque Estadual do Utinga, em Belém. Ele estava em área de mata com amigos quando o animal atacou. O incidente, segundo a família, aconteceu no final de novembro.

Lucas recebeu os primeiros socorros ainda no parque, segundo o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio), responsável pela gestão do local. Em seguida, ele foi orientado a buscar atendimento no Pronto-Socorro da 14 de Março (PSM da 14), o Hospital Municipal Mário Pinotti. Desde então, ele está internado.

As informações foram divulgadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) nessa quarta-feira (10). Conforme o órgão, o jovem chegou ao PSM da 14 cerca de 20 minutos após ser picado. O prontuário de Lucas afirma que todos os protocolos pré-estabelecidos para acidentes com animais peçonhentos foram realizados, incluindo as doses de soro antiofídico.

Ele não está mais no quadro crítico de urgência, de acordo com a secretaria. No momento, o estado de saúde é estável, com administração de antibióticos e acompanhamento médico constante. Lucas recebe avaliação de um cirurgião vascular para evitar comprometimento da circulação e reduzir a chance de amputação do braço, membro afetado pela peçonha.

A família do jovem afirma que ele aguarda transferência para um hospital de referência no atendimento de pessoas atacadas por animais peçonhentos. A ação ainda não ocorreu devido à falta de leitos. Lucas está cadastrado no Sistema Municipal de Regulação e, segundo a Sesma, a assistência prestada a ele está sendo monitorada.

A cobra foi identificada como jararaca pelos sinais e sintomas apresentados, além do quadro de síndrome compartimental — conjunto de ocorrências provocado por fratura, lesão ou contusão que inicia com piora da dor e se autoperpetua no organismo. O Ideflor-Bio reforçou que a picada do animal ocorreu quando Lucas acessou uma área de mata fechada não autorizada para urinar e, por ser uma unidade de conservação, a presença de serpentes é natural.

O Utinga possui placas de alerta sobre a presença de animais peçonhentos e também orienta os visitantes a ficarem em áreas permitidas, não entrar em matas, não interagir com animais e manter distância caso sejam vistos, não jogar lixo em local impróprio, evitar pegar atalhos e comunicar à administração qualquer ocorrência.