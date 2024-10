Filhote de jararaca-do-sertão pode ser visitado no Centro Amazônico de Herpetologia, em Benevides

Um filhote de jararaca-do-sertão (Bothrops erythromelas), espécie endêmica das regiões de sertão e caatinga do nordeste brasileiro, está disponível para visitação no Centro Amazônico de Herpetologia, localizado no distrito de Benfica, em Benevides, na Região Metropolitana de Belém. O local também abriga mais de mil animais silvestres e exóticos, muitos dos quais foram resgatados ou apreendidos por órgãos ambientais, e o público tem a oportunidade de interagir com eles sob a supervisão da equipe responsável.

Também conhecida como jararaca-da-seca, o filhote nascido em 25 de setembro pertence a uma das menores espécies de jararacas do Brasil, raramente ultrapassando 50 cm de comprimento total. Sua peçonha ainda é pouco estudada, mas pesquisas recentes indicam que alguns componentes do veneno possuem uma ação antifúngica eficaz, sendo utilizados na fabricação de um medicamento que corrige distúrbios de coagulação sanguínea em humanos. Encontrada nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, a Jararaca do sertão é responsável pela maioria dos acidentes ofídicos nessas áreas.

O Centro Amazônico De Herpetologia conta com um Parque de Répteis, reunindo outras espécies de cobras, além de tartarugas e iguanas. Estão presentes também araras, capivaras e, até mesmo, felinos selvagens, como onças pardas, jaguatiricas e gato mourisco. O espaço oferece visitas guiadas e interativas, previamente agendadas, desde 11 de maio de 2024.

Serviço:

Centro Amazônico De Herpetologia

Funcionamento: terça-feira a domingo, de 9h às 11h (importante chegar 10 min antes das 9h)

Ingressos: na promoção atual, todos pagam meia-entrada por pessoa (R$ 40)

Gratuidade: PCDs mediante laudo ou carteirinha; crianças até 3 anos e idosos acima de 60 anos

Endereço: R. Madressilva, 204 - Benfica, Benevides

As visitas guiadas devem ser previamente agendadas e confirmadas mediante pagamento via pix, 2 dias antes da data desejada, pelo contato (91) 98956-2509.

