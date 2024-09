125 crocodilos são abatidos por criador para evitar fuga em massa

O proprietário de um criadouro na Tailândia abateu 125 crocodilos para evitar que os animais fugissem durante inundações causadas pela passagem do tufão Yagi no país.

Segundo o jornal português Diário de Notícias, o medo de Natthapak Khumkad era de que os animais, da espécie siamês, colocassem a população em risco. "A chuva provocou a erosão das paredes da quinta e, infelizmente, tivemos de matar os 125 crocodilos”, disse Natthapak, responsável pelo criadouro.

O homem relatou que eletrecutou os répteis com a ajuda de seus funcionários. Ele contou que cuidava dos animais havia 17 anos. Em suas redes sociais, Natthapak reforçou que não queria ter tomado a decisão drástica, mas outras medidas não foram possíveis.

Como não havia viabilidade para a manutenção do lago por conta das chuvas, ele chegou a contatar autoridades para colocar os crocodilos em um abrigo temporário até que as enchentes dimunuissem, no entanto o pedido foi recusado por conta do porte dos animais, que eram grandes demais.

O crocodilo siamês pode chegar aos 3 metros de comprimento e é uma espécie endêmica do Sudeste da Ásia. Apesar de estar ameaçada na região, a espécie continua a ser criada na Tailândia para comercialização de sua pele.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, editora de OLiberal.com)