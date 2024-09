Crocodilos invadem ruas de cidade do interior após enchente

A cidade de Vadodara, em Gujarat, interior da Índia, foi atingida por uma enchente na última semana. As águas recuaram, no entanto os moradores tiveram que lidar com um novo perigo: crocodilos enormes que começaram a surgir nas ruas da região, causando cenas de terror.

Segundo a NDTV, um dos répteis matou um homem de 30 anos ao arrastá-lo para o Rio Orsang. A vítima era um pescador da região, identificado como Amit Poonambhai Vasava. Também há registros de que cães foram mortos pelos crocodilos.

Com cerca de 2,3 milhões de habitantes, a cidade de Vadodara é cortada pelo Rio Vishwamitri, onde vive uma população significativa de crocodilos. Com a cheia dos rios, os animais acabaram nadando para áreas densamente povoadas.

Crocodilo solto em Vadodara, Índia, após enchente (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Segundo a emissora indiana, moradores ficaram presos em suas casas devido à presença dos crocodilos no entorno das residências. A população chegou a montar grupos para capturar os répteis em vários pontos da cidade.

Ao todo, 27 pessoas faleceram em decorrência da enchente, afogadas ou vítimas de desabamentos, relatou a NDTV.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)