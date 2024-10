Atendimento veterinário gratuito é oferecido na usina da Paz do Jurunas/Condor, em Belém

Serviços veterinários passaram a ser oferecidos gratuitamente na Usina da Paz do Jurunas/Condor, em Belém. Os atendimentos serão feitos quinzenalmente, para realizar a prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças nos animais. Além disso, no local também ocorre orientações sobre vacinação, nutrição e cuidados gerais, essenciais para os Pets. Confira como participar.

O atendimento veterinário regular é realizado em parceria entre a Secretaria de Articulação da Cidadania (SEAC) e o Centro Universitário da Amazônia (UNIESAMAZ). Vários profissionais estarão na usina durante as consultas dos animais. O intuito é ajudar a detectar problemas em estágios iniciais, aumentando as chances de sucesso no tratamento e evitando complicações mais graves.

Cãozinho sendo atendido por veterinários (Foto: Victor Nylander (SEAC))

Como ter atendimento veterinário grátis

Os atendimentos veterinários na Usina da Paz Jurunas/Condor vão ocorrer às terças-feiras, a cada 15 dias.

Os agendamentos serão a partir de 7h30 e atendimentos a partir de 14h30, respeitando o limite de 30 consultas por dia. Além disso, será permitido o atendimento de um animal por tutor.

Endereço

A UsiPaz Jurunas/Condor fica localizada na Tv. Quintino Bocaiúva, entre Av. Bernardo Sayão e Trav. Honório José dos Santos, em frente à UPA do Jurunas.