Confira 5 coisas que você não deve fazer ao encontrar uma cobra, segundo biólogo

Já imaginou estar caminhando normalmente pela casa e avistar de longe uma cobra camuflada em seu quintal? Cenas como essa podem acontecer com frequência, mesmo em áreas mais centrais da cidade. Mas, quando ocorre esse tipo de episódio, é necessário que a pessoa fique calma e não utilize estratégias que possam fazer com que ela e o animal se acidentem no mesmo local.

Em entrevista ao portal Metrópoles, o biólogo Fabiano Soares revelou que grande parte das ocorrências envolvendo o réptil é fruto das pessoas que mexem no animal.

“A maioria dos acidentes ocorre porque as pessoas tentam matar ou manipular o animal. Nessas situações, o risco de ser picado é muito maior. O ideal é manter a calma, se afastar e deixar que profissionais façam o manejo”, explicou.

Além disso, o biólogo comentou também que as cobras que aparecem em áreas urbanas, como nas casas, por exemplo, não são venenosas e estão apenas de passagem para buscar alimentos ou abrigo. Porém, mesmo que a maioria das vezes mostre essa realidade, é importante que afaste as crianças do local, isole o cômodo em que a cobra está e ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros.

VEJA MAIS

Veja 5 coisas que você não deve fazer com a cobra:

Enquanto os bombeiros estiverem a caminho de sua residência, é essencial que você não realize algumas ações consideradas perigosas. São elas:

Evitar se aproximar para filmar ou tirar fotos do animal;

Não jogar produtos ou substâncias, como água, álcool, sal, fogo ou inseticida;

Nunca tentar capturá-la com vassoura ou galhos, porque pode ser perigoso;

Não prendê-la em baldes ou caixas, elas conseguem escapar facilmente;

E, em hipótese alguma, tentar matar a cobra, ela pode avançar em você.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)