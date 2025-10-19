Capa Jornal Amazônia
Vídeo: Espetinho de Cobra? Comida é preparada e vendida em mercado

A refeição é vendida por cerca de R$ 54 no meio da rua.

Rafael Lédo
fonte

Espeto de cobra sendo preparado por cozinheiro num mercado. Você provaria? (Reprodução / Instagram @streetfoodjourn3y)

Uma cena chamou a atenção de quem passava por um mercado e via um homem preparando um espetinho de cobra. Num vídeo gravado, por um curioso, o cozinheiro aparece selecionando os animais para fazer a comida. Com habilidade, ele coloca a carne nos palitos e depois na brasa.

Apenas a cabeça do animal não é utilizada. Após cortada, o homem começa a retirar a pela da cobra para colocar nos espetos. Se você tiver grande sensibilidade a algumas imagens, evite assistir. Se não, confira no vídeo:

No vídeo, uma senhora aparece comendo o "espetinho" e faz um sinal de positivo, aprovando a comida. O nome da barraca que vende a comida típica é Obat Tradisional Lica Cobra (Medicina Tradicional Lica Cobra, em tradução livre) e é considerada como uma das melhores opções da cidade para provar.

O empreendimento fica localizada em Jakarta, na Indonésia. Cada espeto de cobra custa U$ 10 (cerca de R$ 54). 

Comeria?

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)

